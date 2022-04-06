14 роскошных яхт граждан России были арестованы в Нидерландах

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Правительство Нидерландов арестовало 14 яхт граждан России, передает Голландская вещательная ассоциация (NOS) со ссылкой на письмо главы МИД Вопке Хукстры в местную Палату представителей.

Некоторые из этих 14 яхт имеют длину более 35 метров. Две находятся на техническом обслуживании.

Наложенный на эти роскошные судна арест означает, что им не разрешается покидать страну из-за антироссийских санкций. Помимо этого их запрещено передавать владельцам.

В рамках санкций Евросоюза в Нидерландах заморожены активы российских граждан на сумму 516 миллионов евро, заблокированы транзакции в 155 миллионов евро.

Местная таможня также регулярно проверяет грузы, направляющиеся в Россию или Беларусь. Таким образом, уже было осмотрено 30 тысяч контейнеров.

Напомним, в начале марта в Италии конфисковали яхты российских бизнесменов, которые попали под санкции ЕС. Также власти этой страны лишили Алишера Усманова его пуленепробиваемого Mercedes.

Пятый пакет санкций ЕС против России будет объявлен на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963768-14-roskoshnyh-yaht-grazhdan-rossii-byli-arestovany-v-niderlandah/