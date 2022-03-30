Италия конфисковала пуленепробиваемый Mercedes Алишера Усманова

Алишер Усманов. Фото: Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Роскошный бронеавтомобиль российского миллиардера Алишера Усманова за 600 тысяч евро был конфискован на острове Сардиния в рамках наложенных Евросоюзом санкций, передает The Guardian.

Mercedes-Maybach S650 Guard черного цвета был конфискован полицией Порто-Черво на побережье Коста-Смеральда.

Предполагается, что на данном автомобиле на Сардинию могли перевозить Путина, который приезжал туда во время "тайных визитов". Сардиния является излюбленным местом для российских олигархов.

Сам Усманов - почетный гражданин города Арзакена - центра Порто-Черво. В разгар пандемии COVID-19 он пожертвовал местным властям 500 тысяч евро.

Мэр города Арзакена Роберто Рагнедда в начале марта рассказал прессе, что Усманов регулярно принимает у себя "глав государств, бизнесменов и деятелей, играющих фундаментальную роль в экономике, культуре, политике и собственности на мировом уровне".

СМИ сообщают, что на Сардинии итальянскими властями были также конфискованы шесть автомобилей, принадлежавших миллиардеру, и недвижимость стоимостью 17 миллионов евро.

Ранее в рамках наложенных санкций в Германии конфисковали 156-метровую яхту Усманова, а в Италии заморозили его активы на 66 миллионов евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962698-italiya-konfiskovala-puleneprobivaemyy-mercedes-alishera-usmanova/