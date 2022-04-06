"Ваше правительство скрывает от вас эти факты": Борис Джонсон записал обращение к россиянам

Борис Джонсон. Кадр из видео: YouTube/Downing Street 10

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение, в котором обратился к россиянам. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале правительства.

"Россияне достойны того, чтобы узнать правду, вы достойны того, чтобы узнать факты", - сказал в начале видеоролика британский премьер.

Джонсон заявил, что действия российских войск в Буче, Ирпене и других украинских городах "повергли в ужас весь мир".

Как писали украинские и зарубежные СМИ, на улицах города Буча лежат тела убитых мирных жителей, их руки связаны. Обнаружены братские могилы. Москва утверждает, что информация о "зверствах" в Буче - провокация. И все фото- и видеоматериалы являются фейками.

"Свидетельства столь шокирующие, столь жуткие, не удивительно, что ваше правительство скрывает от вас эти факты", - сказал Джонсон.

Британский премьер призвал россиян подключить VPN и обратиться к "независимой информации в любой точке мира".

В конце Джонсон снова заговорил на русском языке, сказав, что Путин обвиняется в совершении военных преступлений.

"Но я не верю, что он действует от вашего имени", - заключил он.

Внимание! Видео содержит шокирующий контент! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963711-vashe-pravitelstvo-skryvaet-ot-vas-eti-fakty-boris-dzhonson-zapisal-obraschenie-k-rossiyanam/