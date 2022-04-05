Пятый пакет санкций ЕС против России примут в среду, сообщили во Франции

Иллюстративное фото: pixabay.com

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон рассказал, что санкции стран Евросоюза против России могут быть приняты в среду, 6 апреля. В этот же день встретятся послы ЕС, передает ТАСС.

Ранее CNBC, ссылаясь на источники, рассказали подробности новых антироссийских санкций, которые ЕС намерены ввести. Новый пакет, как предполагается, затронет лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиакеросина, изделий из стали и предметов роскоши.

Однако данный пакет санкций может претерпеть изменения. Окончательное решение, как ожидается, примут на предстоящей встрече послов ЕС в эту среду, 6 апреля.

В середине марта Европейский союз утвердил четвертый пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Также мы писали, что Франция, Италия и Австрия приготовились выслать российских дипломатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963542-pyatyy-paket-sanktsiy-es-protiv-rossii-primut-v-sredu-soobschili-vo-frantsii/