Intel приостановил работу в России

Микрочип Intel: pixabay.com

Крупнейший в мире производитель процессоров Intel сообщил на официальном сайте, что приостанавливает свою деятельность на территории России из-за событий в Украине.

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сказано в сообщении.

Компания сообщила, что продолжит поддерживать своих сотрудников, включая 1200 работников из России.

Кроме того, Intel работает над тем, чтобы свести к минимуму сбои в глобальных операциях.

"Мы также внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях", - сказано в публикации.

Напомним, в начале марта Intel решила прекратить поставки своих товаров в Беларусь и Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1963705-intel-priostanovil-rabotu-v-rossii/