Роскошные яхты российских олигархов были конфискованы в Италии

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В Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза, передает La Reppublica.

Первая яхта, которая носит название Lady M, принадлежала главе "Северстали" Алексею Мордашову. 65-метровое судно было пришвартовано в итальянском городе Империя.

40-метровая яхта Lena бизнесмена Геннадия Тимченко находилась в городе Сан-Ремо.

Помимо этого итальянские власти арестовали тосканскую виллу Лаццарески, которая принадлежала бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко.

Сообщается, что министерство экономики и финансов Италии уже приступило к блокировке активов российских олигархов. На данный момент ими заблокировано примерно 140 миллионов евро активов.

Ранее власти северного города Гамбург в Германии конфисковали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959403-roskoshnye-yahty-rossiyskih-oligarhov-byli-konfiskovany-v-italii/