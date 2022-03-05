Роскошные яхты российских олигархов были конфискованы в Италии
В Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза, передает La Reppublica.
Первая яхта, которая носит название Lady M, принадлежала главе "Северстали" Алексею Мордашову. 65-метровое судно было пришвартовано в итальянском городе Империя.
40-метровая яхта Lena бизнесмена Геннадия Тимченко находилась в городе Сан-Ремо.
Помимо этого итальянские власти арестовали тосканскую виллу Лаццарески, которая принадлежала бывшему депутату Госдумы Олегу Савченко.
Сообщается, что министерство экономики и финансов Италии уже приступило к блокировке активов российских олигархов. На данный момент ими заблокировано примерно 140 миллионов евро активов.
Ранее власти северного города Гамбург в Германии конфисковали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959403-roskoshnye-yahty-rossiyskih-oligarhov-byli-konfiskovany-v-italii/