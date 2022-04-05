СМИ узнали подробности о новых санкциях ЕС против России

Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg/Getty Images

Евросоюз работает над очередным пакетом санкций в отношении России. Мнения членов ЕС расходятся по поводу запрета на импорт российских энергоносителей, передает CNBC со ссылкой на источники.

Новый пакет антироссийских санкций затронет лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиакеросина, изделий из стали и предметов роскоши. Окончательное решение, как утверждают источники, примут уже на этой неделе.

По мере продвижения переговоров пакет может измениться. Решающей будет встреча послов Евросоюза в среду.

Многие страны утверждают, что запрет на российские энергоносители хуже скажется на их экономике, нежели на самой России.

Четвертый пакет санкций Евросоюза был утвержден в середине марта. Туда были включены запреты на поставки в Россию дорогих автомобилей и предметов роскоши, на закупку некоторых видов стали и металлопродукции и другие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963478-smi-uznali-podrobnosti-o-novyh-sanktsiyah-es-protiv-rossii/