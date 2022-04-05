Байден призвал провести судебные разбирательства по военным преступлениям в Буче

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден назвал события в Буче "военным преступлением" и призвал провести судебное разбирательство над президентом Владимиром Путиным, передает CNN.

"Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им нужно для продолжения борьбы, и мы должны получить детали, так что это может быть на самом деле - устроить судебный процесс по военным преступлениям", - сказал Байден.

Белый дом отказался уточнять, как именно американский президент собирается продвигать свой призыв привлечь российскую сторону к ответственности за "военные преступления".

Но советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что они будут консультироваться со своими союзниками, чтобы понять, "какой механизм имеет наибольший смысл".

Ранее стало известно, что США хотят исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963523-bayden-prizval-provesti-sudebnye-razbiratelstva-po-voennym-prestupleniyam-v-buche/