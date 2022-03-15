ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России

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Постпреды стран-членов ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России из-за войны в Украине, говорится в сообщении на официальном сайте Евросоюза.

Ранее Франция, председательствующая в Евросоюзе в 2022 году, опубликовала сообщение в Twitter.

"Постпредами государств (COREPER II) утвержден четвертый пакет санкций в консультации с нашими международными партнерами, который направлен против физических и юридических лиц [России], причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", - говорится в сообщении.

В пакет включены запреты на поставки в Россию дорогих автомобилей и предметов роскоши, на закупку некоторых видов стали и металлопродукции, на инвестиции в нефтегазовую отрасль, на присвоение кредитных рейтингов российским банкам.

Меры вступят в силу после публикации их в Официальном журнале ЕС.

Кроме того, приостановлено рассмотрение заявки на вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Также остановлен режим наибольшего благоприятствования в отношении России.

Последнее является международным торговым соглашением. Оно подразумевает собой предоставление сторонами друг другу всех преимуществ и льгот, которыми пользуется в торговле с ними любое другое государство.

ВТО включает в себя 164 страны. Беларусь на данный момент имеет статус страны-наблюдателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960813-es-utverdil-chetvertyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii/