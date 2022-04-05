Италия, Австрия и Франция приготовились выслать российских дипломатов

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Правительство Италии намерено выслать десятки российских дипломатов. Точный список будет известен во вторник, передает итальянская газета Corriere della Sera.

Данный шаг итальянское правительство предприняло после переговоров с Германией и Францией. Затем премьер-министр Марио Драги обсудил это решение с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли.

Тем временем Германия уже собирается выслать 40 российских дипломатов из страны. А Франция - примерно 30 сотрудников диппредставительства, передает BFM.

Наряду с этим в интервью с oe24 глава МИД Австрии Александер Шалленберг не исключил возможности выслать определенное количество дипломатов из России. Но при этом выступил против эмбарго на российский газ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963495-italiya-avstriya-i-frantsiya-prigotovilis-vyslat-rossiyskih-diplomatov/