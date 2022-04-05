Италия, Австрия и Франция приготовились выслать российских дипломатов
Правительство Италии намерено выслать десятки российских дипломатов. Точный список будет известен во вторник, передает итальянская газета Corriere della Sera.
Данный шаг итальянское правительство предприняло после переговоров с Германией и Францией. Затем премьер-министр Марио Драги обсудил это решение с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли.
Тем временем Германия уже собирается выслать 40 российских дипломатов из страны. А Франция - примерно 30 сотрудников диппредставительства, передает BFM.
Наряду с этим в интервью с oe24 глава МИД Австрии Александер Шалленберг не исключил возможности выслать определенное количество дипломатов из России. Но при этом выступил против эмбарго на российский газ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963495-italiya-avstriya-i-frantsiya-prigotovilis-vyslat-rossiyskih-diplomatov/