События в Буче: реакция украинских и российских СМИ, а также международных лидеров

Город Буча в Киевской области. Фото: Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images

Видео- и фотоматериалы с телами убитых мирных граждан на улицах украинского города Буча в Киевской области шокировали мир. Новость вызвала негодование у международного сообщества.

Что пишут украинские СМИ

1 апреля мэр города Буча в Киевской области Анатолий Федорук сообщил в видеообращении в Facebook, что город был освобожден от российских войск.

2 апреля Федорук рассказал, что в городе была найдена братская могила, в которой нашли около 300 трупов. Так же по улицам Бучи лежали десятки трупов мирных жителей, передает Украинская Правда.

Позже работники ритуальной службы сообщили, что похоронили уже 330-340 человек. По их словам, количество жертв может быть больше.

"Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек", - сказал представитель службы.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что с территории Бучи вывезли 410 тел убитых.

Спутниковый снимок предположительного места братской могилы в Буче.

Фото: Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в Facebook.

"Мир уже видел множество военных преступлений. В разное время. Но пора сделать все возможное, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на Земле. Каждый, кто был причастен к этим преступлениям будет внесен в Книгу Мучителей, найден и наказан", - заявил Зеленский.

Реакция Запада

Сообщение о братских могилах в Буче подтвердили в CNN. Там же сообщили, что тела первых жертв были убиты в первые дни войны на территории церкви Андрея Первозванного и Всех Святых.

"CNN не удалось независимо проверить эти цифры, а также личности и национальности тех, кто был похоронен в могиле", - говорится в публикации.

Большинство зданий полностью разрушено, дома повреждены, на улицах обгоревшие машины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что они помогут задокументировать последствия войны и зверств в Буче.

"Я глубоко шокирован фотографиями мирных жителей, убитых в Буче. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности", - написал генсек ООН Гутерриш в Twitter.

"Фотографии из Бучи невозможно вынести. Жестокость Путина не имеет никаких границ, она уничтожает целые невинные семьи. Мы сделаем санкции против РФ еще жестче и продолжим поддерживать оборону Украины", - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", - отреагировал президент Франции Макрон.

"Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Стало известно, что Евросоюз в среду обсудит новые санкции в отношении России. Германия может выслать до 100 российских дипломатов, а Макрон предложил наложить ограничения на энергоресурсы из России.

Также Польша предложила ЕС ввести санкции против всех членов "Единой России".

Что говорят в российских СМИ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о трупах гражданских в Буче.

"Эта информация она должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеометериалы - во многом им нельзя доверять, потому что там на лицо выявлено нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных", - цитирует Пескова РИА Новости.

По словам главы СК России Александра Бастрыкина, "убийство мирных жителей" в Буче не соответствуют действительности и носят провокационный характер. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram.

"Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области", - говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил установить авторов данного видеоролика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963404-sobytiya-v-buche-reaktsiya-ukrainskih-i-rossiyskih-smi-a-takzhe-mezhdunarodnyh-liderov/