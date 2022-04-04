Макрон предложил ввести санкции против российских энергоресурсов

Эммануэль Макрон. Кадр из видео: Twitter/France Inter

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter заявил, что Европа должна ввести новые санкции в отношении России. В частности, меры должны затронуть энергоресурсы страны.

"Мы в этом будем координироваться с европейскими партнерами. Я поддерживаю санкции, который затронут нефть и уголь", - сказал он.

Макрон не исключил, что также будут введены антироссийские санкции со стороны самой Франции.

Тем временем стало известно, что Германия может на этой неделе решить выслать до 100 российских дипломатов. Так как последние, по версии правительства, могут работать на спецслужбы России.

Кроме того, министр финансов ФРГ заявил, что они планируют в скором времени ужесточить антироссийские санкции.

Также Евросоюз в среду обсудит новые санкции против России из-за войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963384-makron-predlozhil-vvesti-sanktsii-protiv-rossiyskih-energoresursov/