Германия может выслать до 100 российских дипломатов, сообщили СМИ

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Правительство Германии на этой неделе может принять решение о высылке "значительного количества" российских дипломатов, передает ТАСС со ссылкой на BILD.

Таким образом, из ФРГ могут быть высланы до 100 сотрудников, которые могут работать на спецслужбы России.

Сейчас канцлер Германии Олаф Шольц дал поручение изучить этот вопрос.

В конце марта власти Бельгии решили выслать 21 российского дипломата за "шпионаж или угрозу безопасности". Нидерланды выслали тогда 17 сотрудников диппредставительства. В Ирландии сообщили, что страну должны были покинуть четверо россиян.

Персоной нон грата объявили одного российского дипломата в Чехии.

Тем временем компании из Германии продолжат платить за поставки российского газа в евро или долларах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963356-germaniya-mozhet-vyslat-do-100-rossiyskih-diplomatov-soobschili-smi/