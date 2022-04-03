Переговоры России и Украины возобновятся 4 апреля
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский анонсировал дату возобновления диалога между сторонами в своем официальном Telegram-канале.
В сообщении Мединский написал, что украинская сторона, по его мнению, "стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины".
Тем не менее, по словам помощника Владимира Путина, проект договора не готов для вынесения на встречу в "верхах".
Также Мединский вновь заявил о том, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна.
Глава делегации отметил, что работа по тексту договора РФ и Украины на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1 и 2 апреля.
Встречи делегатов возобновятся в понедельник, 4 апреля.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможное место встречи Путина и Зеленского.
Кроме того, 1 апреля Владимир Мединский публиковал фотографии переговорного процесса с Украиной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963284-peregovory-rossii-i-ukrainy-vozobnovyatsya-4-aprelya/