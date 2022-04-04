ЕС обсудит новые санкции в отношении России

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6 апреля послы Евросоюза соберутся для обсуждения новых санкций в отношении России из-за войны в Украине, передает Financial Times со ссылкой на дипломатический источник.

Планируется обсудить вопрос запрета на заход российских судов в порты стран Европы. Кроме того, обсуждаются различные ограничения на экспорт, а также эмбарго на поставки энергоносителей, включая уголь, нефть и газ.

В то же время некоторые страны выступают против запрета импорта топлива из России. По их словам, страны ЕС сильно от него зависят.

Тем временем стало известно, что британский премьер Борис Джонсон хочет убедить канцлера Германии Олафа Шольца в том, что необходимо ввести дополнительные антироссийские санкции, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

На этой неделе Шольц прибудет в Лондон с официальным визитом.

В минувшее воскресенье министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил в Twitter, что они хотят ужесточить санкции в отношении России уже с 4 апреля. Меры обсуждаются с партнерами.

"С завтрашнего дня мы вместе с нашими партнерами обсудим, как можно еще больше ужесточить санкции против Путина", - сообщил Линднер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963316-es-obsudit-novye-sanktsii-v-otnoshenii-rossii/