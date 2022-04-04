Польша предложила ЕС ввести санкции против всех членов "Единой России"
Польский премьер Матеуш Моравецкий во время последней пресс-конференции рассказал, что во время саммита ЕС они предложили ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", передает ТАСС.
По словам Моравецкого, "все [члены партии] несут ответственность" за происходящее в Украине.
"На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия", - сказал он.
Также польский премьер назвал Германию главной страной, которая тормозит решительные санкции против России.
"Германия - главный блокировщик очень решительных санкций", - сказал Моравецкий.
Что касается премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он не способствовал замедлению антироссийских санкций, в отличие от некоторых крупнейших и богатейших стран Западной Европы.
"Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие - большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого", - сказал он.
Евросоюз в среду обсудит новые санкции в отношении России. К введению дополнительных ограничений призвал Макрон.
Также Германия на этой неделе примет решение выслать до 100 российских дипломатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963394-polsha-predlozhila-es-vvesti-sanktsii-protiv-vseh-chlenov-edinoy-rossii/