Польша предложила ЕС ввести санкции против всех членов "Единой России"

Матеуш Моравецкий. Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Польский премьер Матеуш Моравецкий во время последней пресс-конференции рассказал, что во время саммита ЕС они предложили ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", передает ТАСС.

По словам Моравецкого, "все [члены партии] несут ответственность" за происходящее в Украине.

"На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии "Единая Россия", - сказал он.

Также польский премьер назвал Германию главной страной, которая тормозит решительные санкции против России.

"Германия - главный блокировщик очень решительных санкций", - сказал Моравецкий.

Что касается премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, он не способствовал замедлению антироссийских санкций, в отличие от некоторых крупнейших и богатейших стран Западной Европы.

"Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие - большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого", - сказал он.

Евросоюз в среду обсудит новые санкции в отношении России. К введению дополнительных ограничений призвал Макрон.

Также Германия на этой неделе примет решение выслать до 100 российских дипломатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963394-polsha-predlozhila-es-vvesti-sanktsii-protiv-vseh-chlenov-edinoy-rossii/