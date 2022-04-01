Глава делегации РФ Мединский опубликовал фотографии переговорного процесса с Украиной

Иллюстративное фото: Andriano_cz/Getty Images

Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский опубликовал в своем официальном Telegram-канале фотографии, сделанные во время нового раунда переговоров с Украиной.

На фотографиях можно заметить самого Мединского и других российских делегатов в кабинете. Также один из снимков показывает членов украинской делегации, находящихся в другом помещении.

Отметим, что переговоры проходят в онлайн-формате.

"Продолжаем переговоры в режиме видеоконференцсвязи. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны", - написал Мединский под фото.

Напомним, что по итогам прошедших переговоров в Стамбуле российские власти решили сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Также ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия перечислил условия подписания Украиной Договора о гарантиях безопасности.

Кроме того, недавно в офисе Зеленского высказались об участии российского миллиардера Романа Абрамовича в переговорах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963178-glava-delegatsii-rf-medinskiy-opublikoval-fotografii-peregovornogo-protsessa-s-ukrainoy/