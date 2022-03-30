"Частично модерирует процесс": в офисе Зеленского высказались об участии Абрамовича в переговорах

Роман Абрамович. Фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

Член украинской делегации в переговорах с Россией, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался об участии в переговорах РФ и Украины российского миллиардера Романа Абрамовича.

Своим мнением о роли Абрамовича в прошедших 29 марта в Стамбуле украинско-российских переговорах Подоляк поделился на онлайн-брифинге. Его слова опубликовало агентство УНИАН.

Так, советник главы офиса президента Украины назвал миллиардера "посредником и модератором".

По словам Подоляка, российский миллиардер, проживающий в Лондоне, "является крайне эффективным посредником между делегациями".

"То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть, когда сторона что-то заявляет, а другой стороне это не так понятно с точки зрения логистики переговорного процесса", - цитирует издание Подоляка.

Ранее об участии Абрамовича в переговорах высказались и в Кремле - там заявили, что миллиардер "задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами". При этом Абрамович не является официальным членом российской делегации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962863-chastichno-moderiruet-protsess-v-ofise-zelenskogo-vyskazalis-ob-uchastii-abramovicha-v-peregovorah/