Госдеп США призвал американцев, находящихся в России и Украине, покинуть страны

Нед Прайс. Фото: KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images

Представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга с прессой призвал американцев, находящихся в России или Украине, немедленно покинуть эти страны, передает Fox News.

"Мы повторяем, что все граждане США в России и Украине должны немедленно покинуть страну", - сказал Прайс.

По его словам, силовые структуры обеих стран "могут выделять граждан США". Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения.

Ранее на этой неделе Госдепартамент обновил на сайте рекомендации по поездкам в Россию. Такое же сообщение было опубликовано касательно Украины.

Напомним, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала, что в настоящее время у президента Байдена нет планов относительно встречи с Владимиром Путиным. Для этого потребуется серьезная деэскалация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963100-gosdep-ssha-prizval-amerikantsev-nahodyaschihsya-v-rossii-i-ukraine-pokinut-strany/