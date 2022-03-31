Арахамия перечислил условия подписания Украиной Договора о гарантиях безопасности

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Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал об условиях и механизмах Договора о гарантиях безопасности Украины, передает Украинская Правда со ссылкой на общенациональный телемарафон.

Перед подписанием Договора Россия вначале должна прекратить военные действия на территории Украины и вывести войска. Следом за этим должен состояться референдум, на котором украинцы признают нейтральный статус страны и отказ от стремления к НАТО.

Арахамия отметил, что Договор может быть подписан "только пакетом".

Шаги для достижения возможных договоренностей: прекращение огня, большой саммит партнеров, отвод российских войск, парафирование договора. После чего должно произойти временное применение договора для того, чтобы выступающие в качестве гаранта страны могли ратифицировать его.

Следом референдум в Украине и изменения в Конституции страны для перехода ее в нейтральный статус. На последние два потребуется не менее полутора лет.

Кроме того, Арахамия сообщил в Telegram, что переговоры с Россией в онлайн-формате состоятся 1 апреля.

"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран", - написал Арахамия.

Он добавил, что Украина настаивает на встрече не на территории России или Беларуси.

Тем временем Великобритания сообщила, что "готова сыграть роль" в обеспечении гарантий безопасности Украине. О готовности стать гарантом заявили также в МИД ФРГ.

Что касается США, они пока не готовы говорить об этом конкретно, передает РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962877-arahamiya-perechislil-usloviya-podpisaniya-ukrainoy-dogovora-o-garantiyah-bezopasnosti/