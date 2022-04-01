Австралия направит Украине бронетехнику Bushmasters

Скотт Моррисон. Фото: Graham Denholm/Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что они направят в Украину бронетехнику местного производства Bushmasters по просьбе президента Зеленского, передает CNN.

Количество Bushmasters, направленных в Украину, не сообщается.

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты. Мы собираемся направить наши бронетранспортеры Bushmasters" - сказал Моррисон.

Ранее во время обращения к австралийскому парламенту Зеленский попросил бронетехнику.

"У вас очень хорошая вооруженная машина, Bushmaster, которая могла бы существенно помочь Украине, и другая техника, которая могла бы усилить наши позиции в плане вооружения. Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы будем очень благодарны", - сказал Зеленский.

Ранее Австралия ввела пошлины в 35 процентов на товары из России и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963125-avstraliya-napravit-ukraine-bronetehniku-bushmasters/