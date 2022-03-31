Путин подписал указ о запрете поставки газа "недружественным странам" не за рубли

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с "недружественными странами". Теперь, чтобы приобрести российский природный газ, другим государствам придется открыть рублевые счета в банках РФ.

Как пишет РИА Новости, о подписании указа Путин сообщил на совещании по авиационной отрасли.

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - цитирует издание президента РФ.

В случае отказа оплачивать топливо рублями российская сторона будет считать это отказом от обязательств, соответственно, действующие контракты будут остановлены.

Как пишет издание, из текста указа следует, что новый порядок коснется только только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.

Напомним, о том, что расчеты за поставку газа "недружественным странам" будут переведены в рубли, глава РФ заявил еще 23 марта. Отмечалось, что платежи в долларах и евро приниматься не будут.

Глава Еврокомиссии назвала выплату за газ в рублях попыткой России обойти санкции.

25 марта стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование российского правительства об оплате газа в рублях. Он также заявил, что их страна уже в этом году сможет отказаться от импорта угля и нефти из России.

Вчера сообщалось, что в Германии ввели режима раннего предупреждения ЧС на тот случай, если поставка газа из России будет прекращена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963029-putin-podpisal-ukaz-o-zaprete-postavki-gaza-nedruzhestvennym-stranam-ne-za-rubli/