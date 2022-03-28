Шольц: Германия может стать независимой от энергоресурсов России в этом году

Олаф Шольц. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже в этом году сможет отказаться от импорта угля и нефти из России, передает РИА Новости.

"Мы попытаемся уже в этом году уйти (от зависимости) от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа", – сказал канцлер Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование российского правительства о выплате за газ в рублях. По его словам, большая часть существующих соглашений предусматривает оплату за газ в долларах или евро. Он отметил, что в случае необходимости Европа отреагирует ответными санкциями. Но при этом не уточнил, что может послужить поводом для их введения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962341-sholts-germaniya-mozhet-stat-nezavisimoy-ot-energoresursov-rossii-v-etom-godu/