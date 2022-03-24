Принадлежащий России вертолет и две яхты олигарха Кузьмичева арестовали в Европе

Иллюстративное фото: pexels.com

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс сообщил в Twitter, что в стране был арестован российский вертолет, который находился на частном аэродроме.

"Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолета, который в настоящий момент находится в Соединенном Королевстве, на частном аэродроме. Буду продолжать использовать любую доступную силу, чтобы сдерживать Путина и всех, кто с ним связан", - говорится в сообщении.

Кому принадлежит вертолет, Шеппс не уточнил.

Тем временем из-за наложенных ЕС санкций две яхты российского олигарха Алексея Кузьмичева были задержаны во Франции, передает Liberation.

Это 17-метровая La Petite Ourse в Каннах и 26-метровая La Grande Ourse в Антибе. Общая их стоимость равна 70 миллионам евро.

Напомним, недавно правительство Испании арестовало в Барселоне яхту крупного российского бизнесмена. А в Италии судна Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, попавших под санкции ЕС, были конфискованы.

Роскошную яхту Алишера Усманова конфисковали в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961867-prinadlezhaschiy-rossii-vertolet-i-dve-yahty-oligarha-kuzmicheva-arestovali-v-evrope/