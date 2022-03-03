Роскошную яхту российского миллиардера Алишера Усманова конфисковали в Германии

Алишер Усманов. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Власти северного города Гамбург в Германии конфисковали 156-метровую яхту попавшего под санкции Евросоюза миллиардера Алишера Усманова, передает Forbes.

Цена яхты "Дилбар" составляет почти 600 миллионов долларов. Ее Усманов приобрел в 2016 году у судостроительной компании Lürssen.

Известно, что яхту строили в течение 52 месяцев по индивидуальному заказу Усманова.

На судне имеется самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, сауна, две вертолетные площадки, салон красоты, тренажерный зал. На "Дилбар" может вместиться 24 человека в 12 люксах. Экипаж, обычно, состоит из 96 человек.

Кроме того, данная яхта является самой большой моторной яхтой в мире по валовой вместимости.

Алишер Усманов является одним из богатейших людей в России. Был одним из первых инвесторов Facebook.

Помимо прочего владеет двумя поместьями в Великобритании, общая стоимость которых составляет 280 миллионов долларов. Имеет роскошные дома в Мюнхене, швейцарской Лозанне, Монако и Сардинии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958999-roskoshnuyu-yahtu-rossiyskogo-milliardera-alishera-usmanova-konfiskovali-v-germanii/