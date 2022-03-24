Латвия внесла в черный список 25 российских представителей шоу-бизнеса и искусства

Флаг Латвии. Иллюстративное фото: Pexels

25 российских деятелей шоу-бизнеса и искусства были внесены правительством Латвии в черный список за поддержку войны в Украине. Об этом сообщил глава МИД Эдгарс Ринкевичс на официальном сайте ведомства.

Это означает, что им на определенный срок запрещен въезд в Латвию.

В список вошли телеведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Виктор Полаков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов.

Напомним, украинский рэпер Потап отказался от российских наград. А покинувший Россию Иван Ургант высказался о работе на Первом канале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1961854-latviya-vnesla-v-chernyy-spisok-25-rossiyskih-predstaviteley-shou-biznesa-i-iskusstva/