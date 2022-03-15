Испания арестовала яхту российского олигарха стоимостью 140 млн долларов

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Испанские власти арестовали в Барселоне яхту российского олигарха. Судно оценивается в 140 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LaSexta.

Как сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, правительство Испании наложило арест на яхту крупного российского бизнесмена.

"Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в 140 млн долларов", – сказал Санчес, когда у него спросили об эффективности санкций, введенных странами ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Отмечается, что арест судна, стоимость которого составляет 140 млн долларов, произошел в Барселоне. Премьер-министр Испании также не назвал имя предпринимателя, которому принадлежит яхта.

Ранее в Италии были конфискованы яхты российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960771-ispaniya-arestovala-yahtu-rossiyskogo-oligarha-stoimostyu-140-mln-dollarov/