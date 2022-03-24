Renault приостановила производство автомобилей в России

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Компания Renault заявила, что приостанавливает свое производство на территории России. Заявление размещено на сайте автоконцерна.

В заявлении французского автоконцерна говорится, что с 23 марта деятельность Renault Group на заводе в Москве прекращена.

"Что касается доли в АвтоВАЗе, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей среды и с учетом ответственного отношения к своим 45 000 сотрудникам в России", – сообщает компания.

На московском заводе Renault собирает кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

Ранее немецкий автоконцерн BMW Group приостановил производство автомобилей на российском заводе "Автотор" в Калининграде. Приостановлены также поставки машин этого бренда на российский авторынок.

Американский автоконцерн Ford вслед за BMW Group приостановил работу в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961850-renault-priostanovila-proizvodstvo-avtomobiley-v-rossii/