"Сейчас нам непросто": Путин высказался о ситуации в российской экономике

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о текущем состоянии российской экономики.

Российский лидер, комментируя ситуацию, отметил, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну, пишет РИА Новости.

"Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно", - заявил Путин.

Он отметил, что России сейчас непросто, бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением. Тем не менее, по оценке Путина, банки справились с трудностями.

"Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий", - заявил он.

По мнению Путина, в разрешении текущих проблем российской экономики ключевую роль должен сыграть частный бизнес.

"Бизнес способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции", - отметил он.

В настоящее время, как считает президент России нужна слаженная работа органов власти и представителей бизнеса, а также форсированное импортозамещение.

"Проблема сейчас не в деньгах, ресурсы у нас есть, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков, поэтому могут меняться сроки и способы реализации конкретных программ, их этапы, и это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса", - заявил президент РФ.

Путин также анонсировал решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума. Оно будет принято в ближайшее время. пообещал он.

Высказался Владимир Путин и о ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия готова обсуждать в ходе переговоров вопрос по нейтральному статусу Украины.

"Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни", - заявил Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961131-seychas-nam-neprosto-putin-vyskazalsya-o-situatsii-v-rossiyskoy-ekonomike/