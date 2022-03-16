"Будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь": Зеленский подписал указ о минуте молчания

Владимир Зеленский. Кадр из видео: facebook.com/zelenskiy.official

Во время своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о проведении ежедневной минуты молчания в память о погибших украинцах.

По указу Зеленского, ежедневно в 9 часов утра в Украине будут чтить память погибших минутой молчания. Перевод обращения Зеленского опубликовало издание РБК Украина.

"Сегодня я подписал важный указ. Об общей национальной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, который был развязан оккупантами.

Каждое утро, в 9 часов, на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", – заявил Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961115-budem-vspominat-ukraintsev-otdavshih-svoyu-zhizn-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-minute-molchaniya/