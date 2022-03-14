Путин подписал закон, позволяющий оставлять в России иностранные самолеты

Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о мерах поддержки гражданской авиации. Документ позволит регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Также этим самолетам можно будет выдавать сертификаты летной годности. Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов, регулирующих указанные вопросы. Они позволят российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.

Сертификация гражданских воздушных судов будет проходить с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым будет определять российский Минтранс.

Отмечается, что закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у российских эксплуатантов. Это обеспечит бесперебойную деятельность в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Документ также переносит с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Это "позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации".

Напомним, что в конце февраля против России были введены санкции, включающие в себя ограничения в авиационной деятельности страны. В частности, в Европе запретили продавать в РФ гражданские самолеты.

После этого в компании Airbus заявили, что будут действовать в соответствии с санкциями. В начале марта компания Boeing остановила обслуживание российских авиакомпаний.

Тем не менее, позже заявлялось, что российское правительство нашло способ нивелировать авиасанкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960669-putin-podpisal-zakon-pozvolyayuschiy-ostavlyat-v-rossii-inostrannye-samolety/