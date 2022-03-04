Российское правительство нашло способ нивелировать авиасанкции

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Российское правительство намерено продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября на фоне санкций ЕС и США, передает Известия.

"Проект нацелен на поддержание летной годности иностранных судов, которые останутся у наших авиакомпаний", - отметил один из источников.

При этом в случае национализации одна часть самолетов останется в России. А другая продолжит летать, так как эти судна принадлежат российским лизингодателям.

Недавно компании Boeing и Airbus заявили, что прекратили техническое обслуживание в России. И теперь, скорее всего, их функции возьмут на себя российские авиаремонтные предприятия.

Помимо продления срока сертификатов, власти намерены признать актуальность действия последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на лайнеры, двигатели и запчасти к ним до 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959198-rossiyskoe-pravitelstvo-nashlo-sposob-nivelirovat-aviasanktsii/