"Компании задумались о релокации": предприниматели из России могут перевезти свой бизнес в Казахстан

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В связи с ситуацией в Украине, с зарубежными санкциями против России, а также с ограничениями внутри страны, некоторые россияне начали переезжать в другие страны. Многие решили остановиться в Казахстане.

На фоне запретов и санкций, которые вводятся в России в связи с происходящими событиями в мире, страну начали массово покидать люди, сообщают корреспонденты телеканала "Хабар 24". Тем не менее, по данным журналистов, из-за соответствующих ограничений, мест, куда сейчас могут отправиться россияне, не так много.

В основном, как сообщают корреспонденты, российские граждане выбирают для переезда Стамбул, Тбилиси, Ереван и Нур-Султан. Казахстан привлекателен для эмигрантов из России по нескольким причинам: достаточно развитая экономика, благоприятные условия для работы и комфортные миграционные правила.

"До последнего времени я жил в Москве, но с прошлой недели я теперь житель города Алматы. Я перебрался в Казахстан, потому что верю в хорошее будущее Казахстана, и сейчас верю в это будущее больше, чем в будущее России. Сейчас Казахстан является самой богатой страной после России из стран бывшего СССР, если мы не будем смотреть на Прибалтику", – рассказал один из переехавших в Казахстан граждан РФ Вадим Новиков.

Сообщается, что с начала года почти 39 тысяч иностранных граждан получили разрешение на временное проживание в Казахстане. Из них почти 9 тысяч – это граждане России. Тем не менее, как отмечают журналисты, статистика пока не отражает февральского наплыва. В прошлом году уровень миграции был примерно такой же: за аналогичный период временное разрешение на проживание в Казахстане получили 8,7 тысяч россиян.

Также, по словам корреспондентов телеканала, некоторые представители российского бизнеса стараются уехать из страны, пока ситуация не стабилизируется.

Например, сейчас в довольно сложных условиях находится российская IT-сфера. Причиной этому стали девальвация рубля, запреты на вывод валюты, а также уход с рынка больших компаний, которые поставляли телекоммуникационное оборудование и софт.

Как сообщают корреспонденты, какая-то часть российских компаний может перебазироваться в Казахстан и на время перевезти сюда своих сотрудников.

"Многие компании задумались о релокации в Казахстан с временным переводом сотрудников. Им обещают оплатить аренду жилья и переезд. Во многих фирмах сейчас решают, в какой город переводить офис", – сообщают журналисты.

Отмечается, что некоторые специалисты также самостоятельно переезжают в Алматы или Нур-Султан, чтобы уже на месте искать новое место работы. Например, по данным телеканала, это журналисты заблокированных в России медиа, а также PR-специалисты и программисты.

Ранее мы рассказывали о том, почему некоторые граждане России решили переехать в Казахстан.

Также, казахстанцы, которые находятся сейчас в РФ, рассказали, с какими трудностями они сталкиваются из-за санкций, наложенных на соседнюю страну.

Напомним, что ранее министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о том, как власти намерены защищать рынок труда Казахстана от наплыва российских кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960501-kompanii-zadumalis-o-relokatsii-predprinimateli-iz-rossii-mogut-perevezti-svoy-biznes-v-kazahstan/