Илон Маск вызвал Путина на "поединок", поставив на кон Украину

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал сегодня необычный твит, в котором вызвал президента России Владимира Путина на "поединок", передает NUR.KZ.

Заявление Маска появилось на его в Twitter.

"Я вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка - Украина", - написал бизнесмен, при этом не уточнив условий объявленного "поединка".

Вскоре после этого Маск по-русски спросил, согласны ли власти России провести этот бой, отметив официальный аккаунт Кремля.

Спустя время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на твит Маска на своей в Twitter.

Чиновник отреагировал на вызов Маска четверостишием из сказки Александра Пушкина "Сказка о Попе и работнике его Балде", вызвав, таким образом, бизнесмена в ответ.

"Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата", - написал Рогозин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960678-ilon-mask-vyzval-putina-na-poedinok-postaviv-na-kon-ukrainu/