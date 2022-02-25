Ограничения для 70% банков: второй пакет санкций против России анонсировали в Евросоюзе

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В Европейском союзе готовят второй пакет санкций против России, вводимый на фоне эскалации конфликта с Украиной.

Как пишет РИА Новости, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.

"Утвержденный сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", - сообщила глава ЕК.

Также в ЕС решили запретить продажу самолетов российским авиакомпаниям.

"Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", - пояснила фон дер Ляйен.

Кроме того, спикер указала, что новые санкции в сфере энергетики "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, будет ограничен доступ России к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение, а также "привилегированный доступ" дипломатов и бизнесменов из РФ в страны Евросоюза.

Напомним, что ранее в США предложили исключить Россию из Совбеза ООН. Кроме того, недавно санкции против России ввела Канада, а президент Франции пообещал предоставить Украине военную технику и 300 млн евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957871-ogranicheniya-dlya-70-bankov-vtoroy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-anonsirovali-v-evrosoyuze/