Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила все рейсы в Казахстан
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила все рейсы в Казахстан до конца марта.
Решение принято "в связи с оптимизацией расписания", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
"Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 включительно", - заявили в "Уральских авиалиниях".
Напомним, что недавно Россия сняла все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии.
В то же время стало известно, что авиакомпания Air Astana приостанавливает все рейсы в Россию по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в РФ.
После этого в Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили, что казахстанская авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию.
Также об отмене рейсов в Россию на днях сообщила компания Qazaq Air, однако позже заявила, что все запланированные рейсы в РФ будут восстановлены.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960606-aviakompaniya-uralskie-avialinii-otmenila-vse-reysy-v-kazahstan/