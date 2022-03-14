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Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила все рейсы в Казахстан до конца марта.

Решение принято "в связи с оптимизацией расписания", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Все рейсы из/в Казахстан отменены в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 включительно", - заявили в "Уральских авиалиниях".

Напомним, что недавно Россия сняла все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии.

В то же время стало известно, что авиакомпания Air Astana приостанавливает все рейсы в Россию по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в РФ.

После этого в Комитете гражданской авиации МИИР РК сообщили, что казахстанская авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию.

Также об отмене рейсов в Россию на днях сообщила компания Qazaq Air, однако позже заявила, что все запланированные рейсы в РФ будут восстановлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960606-aviakompaniya-uralskie-avialinii-otmenila-vse-reysy-v-kazahstan/