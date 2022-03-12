Еще одна казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Россию

Иллюстративное фото: facebook.com/QazaqAir

Qazaq Air отменила рейсы в Россию. Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Instagram.

В Qazaq Air сообщили, что получили уведомление от страховой компании о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.

По этой причине авиакомпания не в состоянии выполнять перелеты в Россию до решения вопроса. Рейс в Новосибирск 12 марта отменен.

Пассажирам предложили полный возврат стоимости билетов, который осуществляется по месту их приобретения.

"Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. Вместе с заявкой на возврат нужно указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", - сообщили в Qazaq Air.

В авиакомпании принесли свои извинения за временные неудобства. Пассажиров пообещали держать в курсе о дальнейших изменениях в расписании.

Напомним, несколько дней назад казахстанцы стали жаловаться на то, что Air Astana отменила рейсы в Россию. Позже в авиакомпании прокомментировали ситуацию.

А накануне стало известно, что Air Astana приостанавливает все рейсы в РФ, объяснили это тоже прекращением страхового покрытия полетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960357-esche-odna-kazahstanskaya-aviakompaniya-otmenila-reysy-v-rossiyu/