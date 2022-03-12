Qazaq Air возобновляет рейсы в Россию

Иллюстративное фото: instagram.com/qazaqair_official

Qazaq Air восстанавливает рейсы в Россию с 13 марта 2022 года. Об этом авиакомпания сообщила на своей официальной странице в Instagram.

В авиакомпании поставили в известность, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через сайт flyqazaq.com.

"Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта", - отметили в Qazaq Air.

Напомним, сегодня сообщалось, что авиакомпания отменила рейсы в Россию после получения уведомления от страховой компании о непредоставлении страхового покрытия на территории РФ. В связи с чем Qazaq Air была не в состоянии выполнять перелеты в соседнюю страну до решения вопроса.

Запланированный на 12 марта рейс до Новосибирска был отменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960406-qazaq-air-vozobnovlyaet-reysy-v-rossiyu/