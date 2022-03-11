Air Astana приостанавливает все рейсы в Россию

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Авиакомпания Air Astana в своем официальном Telegram-канале сообщила о приостановке всех авиарейсов в Россию.

По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены, заявили в Air Astana.

В авиакомпании заверили, что в срочном порядке решают эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

"Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", - обратились к клиентам в компании.

Связаться с авиакомпанией можно, воспользовавшись следующими контактами:

+7 727 244 4477 (08:00-00:00), +7 7172 584477 (08:00-00:00), +7 702 702 4477 (08:00-00:00);

WhatsApp: +7 702 702 0148 (08:00-20:00);

онлайн-чат: airastana.com (24/7);

help.airastana.com.

Контакты в России:

+7 (495) 287 70 08/09;

+7 (495) 363-50-40;

+7 985 232 04 36.

Напомним, на днях компания Air Astana отменила ряд рейсов в РФ. Позже авиаперевозчик прокомментировал такое решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960173-air-astana-priostanavlivaet-vse-reysy-v-rossiyu/