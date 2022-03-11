SCAT увеличит число авиарейсов из Казахстана в Россию

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Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации МИИР РК в своем официальном Telegram-канале.

По информации КГА, полеты в РФ авиакомпанией Air Astana приостановлены c 11 марта. Подчеркивается, что в настоящее время предпринимаются необходимые действия для скорейшего восстановления рейсов.

Также, в связи с приостановлением рейсов, для консультации пассажиров Комитетом гражданской авиации на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" создан телефон горячей линии по номерам:

+7 700 2718951 (09:00-18:00);

+7 700 2718952 (09:00-18:00);

+7 7172 798 213 (09:00-18:00);

+7 7172 798 215 (09:00-18:00).

Пассажирам рекомендовали следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным.

Помимо этого, для предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией, КГА совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработали вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между РК и РФ, в том числе, по маршрутам Нур-Султан – Москва – с 2 до 7 рейсов в неделю, и Алматы – Москва – до 7 рейсов в неделю.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что Air Astana приостанавливает все рейсы в Россию. В авиакомпании объявили, что пассажиры отмененных рейсов могут обратиться за возвратом средств за билеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960210-kga-obratilsya-k-kazahstantsam-v-svyazi-s-priostanovkoy-reysov-air-astana-v-rossiyu/