Советник главы офиса Зеленского рассказал, когда состоится четвертый раунд переговоров России и Украины

Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал о переговорном процессе между Украиной и Россией.

Политик дал интервью изданию "Комменрсантъ". Переговоры с делегацией России продолжаются непрерывно в видеоформате, заявил Подоляк. Также внутри переговорного процесса были созданы рабочие группы.

По его словам, стороны подготовили около десятка предложений.

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо", - считает советник главы офиса президента.

Делегации условились не комментировать содержание переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы, добавил Подоляк.

Итоговый документ (вероятнее всего, мирное соглашение между Украиной и Россией), как полагает господин Подоляк, будут подписывать президенты двух стран.

Напомним, что 8 марта состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ в очередной раз заявил, что готов к переговорам с Россией. Он также выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.

Не так давно вероятность встречи глав РФ и Украины не исключил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Помощь в организации переговоров России и Украины готовы оказать израильские власти, если они будут иметь эффект. Встреча сторон может состояться в Иерусалиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960429-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-rasskazal-kogda-sostoitsya-chetvertyy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy/