Советник главы офиса Зеленского рассказал, когда состоится четвертый раунд переговоров России и Украины
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал о переговорном процессе между Украиной и Россией.
Политик дал интервью изданию "Комменрсантъ". Переговоры с делегацией России продолжаются непрерывно в видеоформате, заявил Подоляк. Также внутри переговорного процесса были созданы рабочие группы.
По его словам, стороны подготовили около десятка предложений.
"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча — четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо", - считает советник главы офиса президента.
Делегации условились не комментировать содержание переговоров до момента, когда все ключевые позиции будут согласованы, добавил Подоляк.
Итоговый документ (вероятнее всего, мирное соглашение между Украиной и Россией), как полагает господин Подоляк, будут подписывать президенты двух стран.
Напомним, что 8 марта состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ в очередной раз заявил, что готов к переговорам с Россией. Он также выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах.
Не так давно вероятность встречи глав РФ и Украины не исключил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Помощь в организации переговоров России и Украины готовы оказать израильские власти, если они будут иметь эффект. Встреча сторон может состояться в Иерусалиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960429-sovetnik-glavy-ofisa-zelenskogo-rasskazal-kogda-sostoitsya-chetvertyy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy/