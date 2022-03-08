Третий раунд переговоров России и Украины: о чем договорились стороны

Делегации Украины и России в переговорной комнате. Фото: Maxim Guchek/Belta/AFP/Getty Images

В Беловежской пуще, на территории Беларуси, прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Одной из тем, поднятых в ходе них, стали гуманитарные коридоры.

Как рассказал в своем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, есть небольшие позитивные сдвиги в улучшении логистики гуманитарных коридоров.

Вместе с этим, по его словам, продолжаются интенсивные консультации по основному политическому блоку положений, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности.

"На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет", – резюмировал Подоляк.

Итоги переговоров подвела и российская сторона. Запись брифинга с делегацией из России опубликовало агентство ТАСС в своем Telegram-канале.

Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, перед украинской делегацией был поставлен "вопрос ребром" о гуманитарных коридорах. Он выразил надежду, что эти коридоры заработают 8 марта.

"Украинская сторона дала в этом заверения", – подчеркнул Мединский.

Также он заявил, что состоялось обсуждение и по политическому блоку. Однако здесь, с его слов, "говорить о чем-то позитивном пока рано".

По словам Мединского, российская делегация надеялась подписать на переговорах с Украиной ряд готовых документов "по части тех пунктов, о которых договорились принципиально", однако украинская сторона "подписать ничего не смогла", вместо этого забрав документы с собой на изучение.

"Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались. Мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед", – резюмировал Мединский, тем самым анонсировав следующий раунд переговоров.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959700-tretiy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy-o-chem-dogovorilis-storony/