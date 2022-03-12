Зеленский вновь заявил о готовности к переговорам с Россией

Владимир Зеленский. Фото: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями иностранных СМИ в очередной раз заявил, что готов к переговорам с Россией. Он также выразил надежду, что процесс мира будет начат на практике, а не на словах, передает Страна.ua.

"Уже обсуждаются вопросы, начали о чем-то договариваться. Я рад уже сигналу со стороны России. Я два года ни разу не слышал, что может быть диалог", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что предложил премьеру Израиля провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

По его мнению, премьер Израиля может сыграть важную роль в урегулировании конфликта, ведь у страны есть возможность быть среди гарантов безопасности.

Также глава государства отметил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Украины.

Напомним, в начале марта Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Позже он вновь высказался о диалоге ради завершения войны.

Сегодня, 12 марта, Путин, Макрон и Шольц провели переговоры по Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960404-zelenskiy-vnov-zayavil-o-gotovnosti-k-peregovoram-s-rossiey/