Песков не исключил возможности встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского не исключена, передает РИА Новости.

При этом лидеры Украины и России должны встретиться уже ради результата, а не ради обсуждений.

"Никто не исключает возможность встречи Путина и Зеленского. Да, она действительно концептуально возможна. Но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата", - сказал Песков.

Он добавил, что позиция России уже четко сформулирована. Они ожидают такой же ответ от украинского правительства.

Несколько дней назад состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Беловежской пуще. Одной из тем, которые обсудили стороны, стали гуманитарные коридоры.

Ранее Путин согласился с идеей направить в Украину добровольцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960300-peskov-ne-isklyuchil-vozmozhnosti-vstrechi-putina-i-zelenskogo/