Возможность проведения переговоров России и Украины в Иерусалиме прокомментировали в Израиле

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Помощь в организации переговоров России и Украины готовы оказать израильские власти, если они будут иметь эффект.

Россия открыта для проведения переговоров с Украиной в Иерусалиме, сообщил высокопоставленный дипломатический источник корреспондентам Jerusalem Post.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил премьеру Израиля провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Россия не отвергла идею переговоров в этом месте, подчеркнул собеседник издания.

Тем не менее, по его словам, Израиль не уверен, что должен принимать у себя эти переговоры.

"Мы знаем из нашего опыта, что переговоры, которые не имеют шансов, приводят к ухудшению ситуации на местах",- заявил источник.

Нужно внимательно смотреть на ситуацию, считает собеседник издания.

"Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем все", - пояснил он.

Также источник заявил, что израильская сторона "ничего не навязывает" Украине в вопросах касательно посредничества с РФ.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что премьер Израиля может сыграть важную роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, ведь у страны есть возможность быть среди гарантов безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960421-vozmozhnost-provedeniya-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-ierusalime-prokommentirovali-v-izraile/