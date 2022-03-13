Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации вокруг Украины

Дональд Трамп. Фото: Isaac Brekken/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Украины может привести к Третьей мировой войне. Бывший глава Белого дома считает, что именно он удерживал Соединенные Штаты от мировых конфликтов.

Трамп выступил на митинге в Южной Каролине, пишет Newsmax. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена, заявив, что наблюдает провал за провалом в их работе.

Он обвинил нынешнее руководство страны в слабости, а также в том, что действующая американская администрация не в состоянии поговорить с российскими властями.

"Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — это я", - заявил Трамп перед избирателями.

Экс-президент считает, что за последнее время никто не был так суров с Россией, как он.

США должны, по словам Трампа, ясно дать понять руководству РФ, что "у него есть два выбора - либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия".

Также экс-президент высказался о необходимости перемен.

"Мы также должны очистить от гнили наш провалившийся внешнеполитический истеблишмент. Он действительно прогнил до основания. Пока эти полные безумцы не повели нас по пути Третьей мировой войны. Они и это сделают", - призвал Трамп.

В ноябре в США должны пройти выборы в Конгресс. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в сенате установилось равенство.

Также Трамп считает, что республиканцы должны вернуть себе власть на президентских выборах в 2024 году.

Напомним, что недавно Дональд Трамп предупредил, что возможно начало Третьей мировой войны из-за того, что США "больше не уважают".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960424-tramp-zayavil-o-riske-tretey-mirovoy-voyny-iz-za-situatsii-vokrug-ukrainy/