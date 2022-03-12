"Ни одна страна мира не желала зла": Зеленский вновь обратился к россиянам (видео)

Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к россиянам на русском языке. Видео опубликовано на его официальной странице в Instagram.

Президент Украины высказался по поводу блокировки Instagram и, возможно, Facebook в России.

"Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России. Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей, войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е.

Ведь так вы называете это эпоху - лихие 90-е. Время потрясений и бедности, время очень ограниченных возможностей для обыкновенных, простых людей. И очень большого неравенства.

Возможно, сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не понимает, что их ждет. Но российская власть уже понимает это очень хорошо. И понимает очень детально и очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Даже Instagram и Facebook", - заявил Владимир Зеленский.

По его словам, современный мир научился бороться с такой цензурой. Он посоветовал "думающим россиянам" искать достоверную информацию и беречь свои телефоны от силовиков на улицах.

Президент Украины предположил, что гаджеты могут начать проверять.

"Думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть", - сказал глава государства.

Напомним, в феврале Зеленский уже обращался к россиянам на русском языке и заявлял, что русские и украинцы - не враги. Позже президент Украины вновь призвал жителей соседней страны остановить свои власти.

Накануне сообщалось, что доступ к Instagram ограничат в России. Произошло это после того, как Генпрокуратура РФ обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, владеющую Instagram и Facebook, экстремистской и запретить ее деятельность на территории страны. Поскольку здесь разрешили призывы к убийствам и насилию в отношении российских военных.

Посмотреть обращение к россиянам можно с 8.58 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960351-ni-odna-strana-mira-ne-zhelala-zla-zelenskiy-vnov-obratilsya-k-rossiyanam-video/