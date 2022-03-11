YouTube начал блокировать каналы российских государственных СМИ

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YouTube начал по всему миру блокировать доступ к каналам российских СМИ, финансируемых государством. Об этом сообщает Reuters.

Самый популярный в мире видеохостинг, принадлежащий компании Alphabet Inc. Google, заявил, что "вторжение России в Украину" теперь подпадает под действие его политики против насильственных действий.

"Наши принципы запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или превращающий в банальность хорошо задокументированные насильственные события, и мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", - заявил пресс-секретарь компании Фаршад Шадлу.

Кроме того, видеохостинг начал блокировку всех YouTube-каналов, связанных с российскими государственными СМИ. Каналы будут недоступны во всех странах.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что на основании требования Генпрокуратуры РФ в России ограничат доступ к Instagram - блокировка соцсети начнется 14 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960347-youtube-nachal-blokirovat-kanaly-rossiyskih-gosudarstvennyh-smi/