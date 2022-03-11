США введут санкции против депутатов Госдумы, выступавших за признание независимости ЛНР и ДНР

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США и страны "Большой семерки" анонсировали новые санкции в отношении России. Список новых ограничений опубликовал официальный сайт Белого дома.

"Эти действия в совокупности усилят давление на Путина и будут основываться на беспрецедентном пакете экономических санкций и экспортного контроля, которые США и более 30 стран уже ввели в отношении России. (...) Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем", - говорится в заявлении Белого дома.

Анонсированы новые ограничения в отношении РФ:

США запретят импорт товаров из основных секторов экономики РФ, например, российских морепродуктов, водки, алмазов и предметов роскоши;

страны "Большой семерки" намерены договориться о том, чтобы Россия не смогла получать средства в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других мировых финансовых институтах;

будут введены блокирующие санкции в отношении представителей российской элиты и членов их семей. В их число входят руководители банков, в отношении которых ранее были введены санкции, и депутаты Госдумы, которые выступили инициаторами принятия законов о признании ДНР и ЛНР;

Байден планирует подписать указ о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, в частности, автомобилей, одежды, ювелирных изделий;

Минфин США будет тщательно следить за соблюдением антироссийских санкций при сделках с вовлечением виртуальной валюты, заявили в Белом доме.

планируется создать полномочия по запрету новых инвестиций во все сектора экономики РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960344-ssha-vvedut-sanktsii-protiv-deputatov-gosdumy-vystupavshih-za-priznanie-nezavisimosti-lnr-i-dnr/