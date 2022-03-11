Доступ к Instagram ограничат в России

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На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации будет ограничен. Об этом сообщает официальный сайт Роскомнадзора.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11 марта 2022 года, компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих", - объяснили в ведомстве причины ограничения доступа к социальной сети.

Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к Instagram, а также обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, которой кроме Instagram принадлежат также Facebook и WhatsApp, экстремистской организацией.

Что будет с WhatsApp в случае блокировки продуктов компании Meta, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960334-dostup-k-instagram-ogranichat-v-rossii/